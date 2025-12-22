Хейсен испытывает давление в «Реале». Окружение указывает на усталость 20-летнего защитника, сыгравшего 50 матчей за клуб и сборную Испании в 2025-м (The Athletic)

Как сообщает The Athletic, Хейсен стал одним из игроков «Мадрида», больше всего пострадавших от недостатка отдыха. В субботу 20-летнего футболиста освистали болельщики во время матча с «Севильей» (2:0) на «Сантьяго Бернабеу». Отмечается, что в ходе игры он потерял концентрацию, которая едва не привела к тому, что «Севилья» открыла счет.