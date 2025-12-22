Ричмонд
Футбол. Англия
1-й тайм
Фулхэм
0
:
Ноттингем Форест
0
П1
2.51
X
3.28
П2
3.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
0
:
Эспаньол
0
П1
2.00
X
3.00
П2
4.33
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
Хейсен испытывает давление в «Реале». Окружение указывает на усталость 20-летнего защитника, сыгравшего 50 матчей за клуб и сборную Испании в 2025-м (The Athletic)

Защитник «Реала» Дин Хейсен испытывает проблемы из-за усталости и оказываемого на него давления.

Источник: Спортс"

Как сообщает The Athletic, Хейсен стал одним из игроков «Мадрида», больше всего пострадавших от недостатка отдыха. В субботу 20-летнего футболиста освистали болельщики во время матча с «Севильей» (2:0) на «Сантьяго Бернабеу». Отмечается, что в ходе игры он потерял концентрацию, которая едва не привела к тому, что «Севилья» открыла счет.

Сейчас Хейсен находится под давлением. С момента перехода из «Борнмута» за 50 миллионов фунтов он не смог показать стабильную хорошую форму, которую от него ожидали, но ему также пришлось бороться с тремя мышечными травмами.

Источники, близкие к игроку говорят, что болельщики могут н осознавать, насколько он устал, сыграв очень много матчей (50 за клуб и сборную) в 2025 году.

Таким образом, окружение Дина считает, что ему нужно время, чтобы восстановить физическую форму и перезагрузиться.