Давид Юрченко: «Сравнивать достижения Овечкина и Сафонова пока язык не поворачивается — на сегодня это разные величины. В любом случае, Матвей большой молодец»

Бывший вратарь клубов РПЛ Давид Юрченко оценил игру Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.

Источник: Спортс"

Российский голкипер «ПСЖ» сделал 4 сэйва подряд в послематчевой серии пенальти в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 — пенальти) и стал первым вратарем в истории, которому это удалось.

"Пока язык не поворачивается сравнивать [достижения] Овечкина и Сафонова. Саша все же сделал в этом году невероятное. На сегодня это две разные величины. И ребята выступают на разных позициях. Александр — игрок атаки, в отличие от Матвея. Игроки атаки вызывают больше эмоций в любом виде спорта.

В любом случае Матвей — большой молодец. Я совсем недавно говорил, что ему надо держать себя в руках, несмотря на непопадание в состав. Он сделал это и выдал фееричный матч. Во вратарском деле главное голова, а не руки. И мы видим, что с психологией у Матвея все в порядке", — сказал Юрченко.