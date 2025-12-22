Тикнизян про «Локо»: «В 1-й день приезжаю в 6:50 утра, охранник говорит: “Я тебя вообще не знаю, ты кто? Давай едь отсюда”. Я отвечаю: “Ты хочешь здесь последний день работать? Я это устрою

И когда я подъезжал на такси к этому шлагбауму, встречает меня охранник, проверяет машину, просит опустить стекло для того, чтобы удостовериться, что это за личность в машине. Я пускаю стекло, и он мне говорит: «Ты кто?» Я говорю: «Я новый футболист, я приехал на съемки». Очень вежливо. Он говорит: «Чего? Я тебя вообще не знаю, ты кто? Давай едь отсюда».