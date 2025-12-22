Экс-президент «Барсы» РосельН «Давайте пересмотрим все матчи. Пусть эксперты скажут, где именно нам помогали судьи»

В 2023 году «Барсе» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от каталонцев в период с 2001-го по 2018-й.