Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2

Тикнизян о Ромашкиной: «Настаивал, чтобы жена не приезжала в Белград, занималась тем, чему посвятила жизнь. Но мне очень повезло — ей комфортно там, где я»

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян заявил, что жена не может повлиять на решение о его трансферах. Супруга футболиста Яна Ромашкина работает ведущей на канале «Матч ТВ».

Источник: Спортс"

— Вот приходит Яна и говорит: «Наир, я хочу на “Матч ТВ” работать, мне нравится жить в Москве или в Питере. Я хочу остаться, давай переходи в “Зенит”. Твои действия?

— Давай так: в семье Наира Тикнязяна подобных вещей никогда не случится. Я на самом деле настаивал на том, чтобы она осталась и не приезжала в Белград, чтобы она продолжала то, чем она занимается всю жизнь, чему посвятила всю свою жизнь. Но на то она и моя жена. Она сказала: «Я буду с тобой везде, где бы ты ни был». Воронеж, Уфа, Белград, дай бог, не знаю, Лиссабон условный или опять же что-то пониже.

Моя жена — это тот человек, который меня поддерживает. После неудачного матча или плохой тренировки она может со мной сидеть вот за тем столом часами и обсуждать какие-то футбольные вещи. То есть мне в этом плане очень сильно повезло. Такого никогда не будет, чтобы моя жена пришла ко мне и сказала: «Вот мне здесь некомфортно, я хочу поехать туда». Ей комфортно там, где я, соответственно, мне — наоборот, — сказал Тикнизян в интервью Нобелю Арустамяну.

Наир Тикнизян: «Зенит» предлагал 11,5 млн рублей в месяц, я попросил 13 — хотел посмотреть, вступят ли в переговоры. Было важно понимать, рассчитывают на меня или берут как «дыркозатыкателя».