Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Луис де ла Фуэнте: «У Испании пять или шесть лучших вратарей мира, но никто не говорит про Санчеса, Романа или Гарсию»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о вратарях, которые могут быть вызваны на ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

"У нас пять или шесть лучших вратарей в мире, но никто не говорит про Роберта Санчеса или Лео Романа. И, конечно, про Жоана Гарсию. В Испании просто фантастические вратари.

Сейчас мы действительно сосредоточены на троих, и мы в восторге от Унаи [Симона], Давида [Райи] и Алекса [Ремиро], но посмотрим, одному богу известно, что произойдет до марта или до июня. Давайте сохранять спокойствие. В этот момент нам придется принять необходимое решение. Одним людям оно понравится больше, чем другим. Какое бы решение я ни принял, я буду считать его лучшим", — сказал де ла Фуэнте в интервью As.