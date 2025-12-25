Ричмонд
«Химки» собираются выступать в чемпионате Московской области под новым названием

«Химки» готовятся к возвращению в российский футбол и планируют выступать в чемпионате Московской области под новым названием, сейчас ведется просмотр футболистов, сообщает Sport Baza.

Источник: Официальный паблик ФК "Химки" ВКонтакте

Предварительное название клуба — «Новые Химки». Такое же, как у стадиона, на котором будет выступать команда. На арене активно ведутся ремонтные работы, по завершении которых она станет соответствовать требованиям для проведения матчей профессиональных лиг.

«Новые Химки» планируют подать документы для участия в чемпионате Московской области. Изначально рассматривался вариант возвращения сразу во Вторую лигу вместе с клубом «Химки-2», но команда снялась с соревнований.

«Химки» по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в РПЛ сезона-2025/26. Позднее подмосковный клуб объявил о приостановке деятельности и был признан банкротом. Общая сумма долгов «Химок» составляет более 1 млрд рублей.