Франк Лебеф: «Когда фанаты Роналду спрашивают, чего я добился, я отвечаю: “Я выиграл ЧМ, а он нет”. Надеюсь, 2026-й станет годом Криштиану»

Как задействовать Криштиану Роналду? Это главный вопрос к Роберто Мартинесу. На последнем турнире, чемпионате Европы, он был отправлен в запас. Такая же проблема может возникнуть и на чемпионате мира. Играть каждые три дня тяжело. Я верю, что он будет в хорошей форме, и у Португалии появится шанс выиграть чемпионат мира с ним на поле. Это было бы большим достижением для него в 41 год. Но Роберто Мартинесу придется дважды подумать, прежде чем выпускать его на поле в каждой игре — это его главная проблема. Было бы здорово увидеть, как он выиграет чемпионат мира", — сказал Лебеф.