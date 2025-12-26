Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.70
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.41
X
4.51
П2
1.59
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.23
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
7.90

«Барселоне» предложили Дисаси. «Челси» не отдаст защитника в аренду, но может продать

У «Барселоны» есть возможность подписать Акселя Дисаси.

Источник: Спортс"

Каталонский клуб по просьбе Ханс-Дитера Флика рассматривает возможность подписания нового центрального защитника на фоне травмы Андреаса Кристенсена и ситуации с Рональдом Араухо, который сделал паузу в выступлениях, чтобы восстановиться от стресса.

По информации Фабрицио Романо, «блаугране» предложили услуги Дисаси. Однако подписать француза можно только на правах полноценного трансфера — «Челси» не отдаст игрока в аренду.

Интерес к 27-летнему французу также проявляют «Рома», «Лион» и «Париж».

Аксель не провел ни одной игры за лондонский клуб в текущем сезоне.