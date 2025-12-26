«Барселоне» предложили Дисаси. «Челси» не отдаст защитника в аренду, но может продать

Каталонский клуб по просьбе Ханс-Дитера Флика рассматривает возможность подписания нового центрального защитника на фоне травмы Андреаса Кристенсена и ситуации с Рональдом Араухо, который сделал паузу в выступлениях, чтобы восстановиться от стресса.
По информации Фабрицио Романо, «блаугране» предложили услуги Дисаси. Однако подписать француза можно только на правах полноценного трансфера — «Челси» не отдаст игрока в аренду.
Интерес к 27-летнему французу также проявляют «Рома», «Лион» и «Париж».
Аксель не провел ни одной игры за лондонский клуб в текущем сезоне.