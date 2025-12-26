«Барселоне» предложили Дисаси. «Челси» не отдаст защитника в аренду, но может продать

Каталонский клуб по просьбе Ханс-Дитера Флика рассматривает возможность подписания нового центрального защитника на фоне травмы Андреаса Кристенсена и ситуации с Рональдом Араухо, который сделал паузу в выступлениях, чтобы восстановиться от стресса.