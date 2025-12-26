«Реал» планирует выручить свыше 400 млн евро от эксплуатации «Бернабеу» в этом сезоне

В этом сезоне поступления от туров должны вырасти на 31%. Также ожидается значительный рост доходов благодаря гастрономическим пространствам, VIP-зонам и международным мероприятиям. К тому же до сих пор не открыто заведение SkyBar, считающееся главной жемчужиной «Бернабеу».