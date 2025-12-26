Ричмонд
«Реал» планирует выручить свыше 400 млн евро от эксплуатации «Бернабеу» в этом сезоне

«Реал» в этом сезоне рассчитывает получить от эксплуатации обновленного «Сантьяго Бернабеу» более 400 млн евро.

As сообщает, что общие доходы клуба прогнозируются на уровне 1,248 млрд евро (+5% к прошлому сезону), и примерно третья часть, 402,5 млн евро, придется на поступления от использования стадиона.

В прошлом сезоне только за счет работы бизнеса внутри комплекса (без учета продажи билетов на матчи) клуб заработал 79,1 млн евро, из которых 52,6 млн — доходы от туров по «Бернабеу», 15,4 млн — от различных мероприятий и концертов, 10,3 млн — от ресторанов.

В этом сезоне поступления от туров должны вырасти на 31%. Также ожидается значительный рост доходов благодаря гастрономическим пространствам, VIP-зонам и международным мероприятиям. К тому же до сих пор не открыто заведение SkyBar, считающееся главной жемчужиной «Бернабеу».

В скором времени ожидается полноценное возобновление концертной деятельности и запуск проекта Bernabéu Infinito (совместно с Apple), позволяющего побывать на стадионе посредством очков виртуальной реальности.