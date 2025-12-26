Ричмонд
«МЮ» и «Тоттенхэм» отправляли скаутов на матчи Диоманде — 19-летнего вингера «Лейпцига» и Кот-д’Ивуара

Ян Диоманде заинтересовал «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэм» и многие другие клубы следят за 19-летним футболистом «Лейпцига».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «МЮ», как и «шпоры», в последнее время отправлял скаутов на матчи игрока сборной Кот-д’Ивуара.

При этом пока непонятно, когда «Лейпциг» может согласиться с ним расстаться. В 2025 году клуб получил значительные средства от трансферов и, вероятно, не будет чувствовать необходимость продавать Диоманде в 2026-м.

На счету 19-летнего игрока 14 матчей в Бундеслиге в этом сезоне и 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.