Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.46
X
4.54
П2
1.58
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.83
X
3.52
П2
1.84
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.20
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
7.90

«Вест Хэм» сделал запрос по Хейджи Райту, «Ковентри» потребовал 200 млн фунтов за форварда США

«Вест Хэм» намерен усилить атаку в зимнее трансферное окно.

«Молоткам» интересен форвард «Вулверхэмптона» Йорген Ларсен, на которого претендует и «Кристал Пэлас». Прошлым летом «волки» отказались продать 25-летнего норвежца «Ньюкаслу» за 55 млн фунтов.

В качестве альтернативы «Вест Хэм» рассматривает нападающего «Ковентри» Эллиса Симмса, но лидер Чемпионшипа вряд ли захочет расстаться с 24-летним экс-игроком «Эвертона».

Также лондонцы сделали запрос по Хейджи Райту (8 голов в 18 играх сезона Чемпионшипа), но «Ковентри» потребовал за форварда сборной США 200 млн фунтов.