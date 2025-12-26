Силкин о переходе Бабаева в «Спартак»: «Плохо, что это прямой конкурент “Динамо” — отношение болельщиков испортится»

«Бабаев играл при Карпине, при Гусеве — уже меньше. По своему возрасту он входит в десятку лучших игроков. Но переходить в “Спартак”, к конкуренту… Обратно-то потом его не купишь уже, если он заиграет в “Спартаке”, да и отношение болельщиков испортится.
В «Спартаке» у него может сложиться по-всякому. Тот же Ташаев уходил из «Динамо», потому что дружил с Зобниным. Они вместе неплохо играли, однако у одного сложилось в «Спартаке», а у второго — нет.
Для «Динамо» уход Бабаева, конечно, будет потерей. Но если парню гарантируют в «Спартаке» место, а тут на него не рассчитывают, может быть, переход будет правильным. Плохо только, что это прямой конкурент«, — сказал бывший тренер “Динамо”.