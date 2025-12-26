Силкин о переходе Бабаева в «Спартак»: «Плохо, что это прямой конкурент “Динамо” — отношение болельщиков испортится»

«Бабаев играл при Карпине, при Гусеве — уже меньше. По своему возрасту он входит в десятку лучших игроков. Но переходить в “Спартак”, к конкуренту… Обратно-то потом его не купишь уже, если он заиграет в “Спартаке”, да и отношение болельщиков испортится.