Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.58
X
3.70
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.46
X
4.54
П2
1.58
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.83
X
3.52
П2
1.84
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.20
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
7.90

Силкин о переходе Бабаева в «Спартак»: «Плохо, что это прямой конкурент “Динамо” — отношение болельщиков испортится»

Сергей Силкин высказался о вероятном переходе вингера «Динамо» Ульви Бабаева в «Спартак».

Источник: Спортс"

«Бабаев играл при Карпине, при Гусеве — уже меньше. По своему возрасту он входит в десятку лучших игроков. Но переходить в “Спартак”, к конкуренту… Обратно-то потом его не купишь уже, если он заиграет в “Спартаке”, да и отношение болельщиков испортится.

В «Спартаке» у него может сложиться по-всякому. Тот же Ташаев уходил из «Динамо», потому что дружил с Зобниным. Они вместе неплохо играли, однако у одного сложилось в «Спартаке», а у второго — нет.

Для «Динамо» уход Бабаева, конечно, будет потерей. Но если парню гарантируют в «Спартаке» место, а тут на него не рассчитывают, может быть, переход будет правильным. Плохо только, что это прямой конкурент«, — сказал бывший тренер “Динамо”.