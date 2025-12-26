Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.70
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.46
X
4.54
П2
1.58
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.83
X
3.52
П2
1.84
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.20
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
7.90

Лебеф о Палмере и «Реале»: «Коул заявил о себе лишь в последние два года. Быть запасным не имеет смысла. Может, он уже в правильном клубе»

Франк Лебеф считает, что хавбеку «Челси» Коулу Палмеру пока не стоит переходить в «Реал».

Источник: Спортс"

«А хочет ли он играть за “Реал”? На какой позиции он будет выступать? Там же есть Беллингем и многие другие. Нужно сделать правильный выбор. Нужно дважды подумать.

Хорошо, он хочет быть в лучшем клубе мира, и, возможно, «Реал» является таковым, но ты хочешь играть, а не сидеть на скамейке запасных. Быть запасным не имеет смысла.

Палмер заявил о себе лишь в последние два года. «Сити» не хотел его оставлять, его игра стала поистине сюрпризом, он стал превосходным футболистом. Но не торопись, ты играешь за «Челси» и можешь извлечь из этого пользу. Никогда не знаешь, может быть, ты уже в правильном клубе. Может быть, «Челси» еще себя покажет.

Быть может, ради славы и стоит перейти из «Челси» в «Реал», но я в этом не уверен. То, что мы видим в «Реале» — сейчас он не лучший из лучших. Может быть, они вернутся [к титулам], ведь это большой клуб. Но таковым его можно назвать, говоря скорее об истории, а не о настоящем«, — сказал экс-защитник “Челси”.