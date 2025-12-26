Глава попечительского совета «Балтики»: «Внутренне хочется и 3-го, и 2-го, и даже 1-го места. Но попадание в пятерку-шестерку — это тоже большой праздник для Калининграда»

Здесь как раз подходит фраза «аппетит приходит во время еды». Пятое место мы занимаем уверенно — и по игре, и по результату, — именно это вселяет оптимизм. С главным тренером Талалаевым обо всем договорились как минимум до конца чемпионата. Он известен тем, что очень качественно готовит команду в ходе зимних и летних пауз — я в этом убедился лично, да и болельщики это уже видят.