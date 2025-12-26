Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.70
П2
2.75
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.63
X
4.62
П2
1.56
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.84
X
3.54
П2
1.83
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.20
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
8.00

Защитник «Ньюкасла» Берн: «Ненавижу “Ливерпуль” с 90-х. Хотел бы обыграть их когда-нибудь в АПЛ»

Защитник «Ньюкасла» Дэн Берн признался в ненависти к «Ливерпулю».

«Я ненавижу “Ливерпуль” с 90-х, когда увидел Кигана с опущенной головой на “Энфилде” (в апреле 1996 года “Ньюкасл” под руководством Кевина Кигана уступил “красным” в гостях (3:4), пропустив 4-й гол на 92-й минуте — Спортс»).

Как болельщик «Ньюкасла» я пропитался к ним не только уважением, ведь у нас похожие города, города рабочего класса, но и ненавистью, потому что они хороши, не так ли? Они постоянно побеждают.

Они [игроки «Ливерпуля»] были великолепны (в финале Кубка лиги-2025 «сороки» победили мерсисайдцев со счетом 2:1 — Спортс"), нужно отдать им должное. Ван Дейк подошел и поздравил нас. Все они были хороши. Вероятно, в тот день они понимали, что их ждет поражение.

Очевидно, что события лета [переход Александера Исака из «Ньюкасла» в «Ливерпуль»] соперничество только обострили. Можно почувствовать, по крайней мере с точки зрения болельщиков, что между нами что-то серьезное. Поэтому я бы очень хотел когда-нибудь обыграть их в лиге", — сказал Берн.