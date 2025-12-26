Писарев пошутил о бомбардирском рекорде в сборной: «А давайте у Дзюбы один отнимем лучше». Кержаков добавил: «И Аршавину перепишем!»

Ранее ФИФА подтвердила, что Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной — у них с Кержаковым будет по 31 голу.
Эту ситуацию обсудили в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
Владислав Радимов: Вот у нас Саня [Кержаков] сидит, ему приписали заслуженный гол…
Николай Писарев: А давайте у Дзюбы один отнимем лучше какой-нибудь (смеется).
Александр Кержаков: И Шаве [Андрею Аршавину] перепишем!
