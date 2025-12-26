Дмитрий Губерниев: «Масштабный допуск сборной и клубов в нынешней ситуации невозможен. До подписания договоренностей на нефутбольных полях позиция европейских руководителей не изменится»

"Рекомендация МОК о допуске российских спортсменов под национальной символикой может стать трамплином для возвращения нашей футбольной сборной и клубов к международным соревнованиям, а может и не стать.
У меня нет сомнений, что команда Дюкова ведет переговоры с чиновниками ФИФА и УЕФА о нашем возвращении. Но до подписания масштабных договоренностей на нефутбольных полях позиция европейских руководителей спортивных организаций не изменится.
Могут быть какие-то точечные ситуации с допуском молодежи. Мы понимаем, что это может произойти. Однако масштабный допуск в нынешней ситуации невозможен", — отметил комментатор.
Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.Читать дальше