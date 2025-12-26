Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.58
П2
2.71
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.11
П2
2.43
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.70
X
4.58
П2
1.56
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.97
X
3.53
П2
1.83
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.45
П2
4.30
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.00

Холанд — лучший игрок АПЛ-2025/26 по версии GiveMeSport. Райс — 2-й, Джака — 3-й, Фоден — 6-й, Бруну — 18-й, Экитике — 25-й

Сайт GiveMeSport представил рейтинг лучших футболистов сезона АПЛ на данный момент.

Источник: Спортс"

Список был составлен исходя из таких критериев, как статистика, важность для команды, выступления клуба и ожидания от футболистов.

В топ-25 вошли:

25. Юго Экитике, «Ливерпуль».

24. Бриан Мбемо, «Манчестер Юнайтед».

23. Бубакар Камара, «Астон Вилла».

22. Джеррод Боуэн, «Вест Хэм».

21. Матеуш Нунеш, «Манчестер Сити».

20. Омар Альдерете, «Сандерленд».

19. Киран Дюьзбери-Холл, «Эвертон».

18. Бруну Фернандеш, «Манчестер Юнайтед».

17. Юрриен Тимбер, «Арсенал».

16. Марк Гехи, «Кристал Пэлас».

14*. Доминик Собослаи, «Ливерпуль».

13. Илиман Ндиай, «Эвертон».

12. Робин Руфс, «Сандерленд».

11. Игор Тиаго, «Брентфорд».

10. Рис Джеймс, «Челси».

9. Жереми Доку, «Манчестер Сити».

8. Габриэл Магальяэс, «Арсенал».

7. Мойсес Кайседо, «Челси».

6. Филип Фоден, «Манчестер Сити».

5. Морган Роджерс, «Астон Вилла».

4. Антуан Семеньо, «Борнмут».

3. Гранит Джака, «Сандерленд».

2. Деклан Райс, «Арсенал».

1. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».

* — 15-й номер в списке по какой-то причине отсутствует.