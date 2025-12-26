Ричмонд
Александр Горшков: «Дивеев — неоднозначный трансфер для “Зенита”. Там делают упор на иностранцев. Игорь будет чувствовать себя не так уверенно, как в ЦСКА»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков критично оценил возможный переход защитника ЦСКА Игоря Дивеева в «Зенит».

Источник: Спортс"

— Гонду — хороший нападающий для «Зенита». В последнее время он не так много играл, хоть и выходил на замену, приносил пользу. «Зениту» нужен такой нападающий.

— У вас большие ожидания от трансфера Игоря Дивеева?

— Есть некие сомнения по поводу этого перехода. Дивеев — футболист с российским паспортом. Думаю, в «Зените» он будет себя чувствовать не так уверенно, как в ЦСКА.

— Дивеев проиграет конкуренцию всем центральным защитникам «Зенита»?

— В «Зените» другая специфика. В этой команде делают упор на иностранных футболистов. Дивеев — неоднозначный трансфер для «Зенита», — сказал Горшков.