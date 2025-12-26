Экс-форвард 2Drots Корш проходит просмотр в команде из второй лиги Узбекистана

По сообщению инсайдера Анара Ибрагимова, экс-игрок «БроукБойз» и 2D решил возобновить профессиональную карьеру. При успешном прохождении просмотра Коршу предложат контракт на год.
Коршунов — воспитанник «Зенита», двукратный чемпион Медиалиги в составе 2Drots. Также играл в WINLINE МФЛ за «Чисто Питер», «БроукБойз» и FC Ars. На профессиональном уровне выступал за «Иртыш», СКА Хабаровск и «Динамо» Санкт-Петербург.
