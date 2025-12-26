Талалаев признан российским тренером года по версии «Матч Премьер». Зрители проголосовали за тренера «Балтики», голоса экспертов разделились между Талалаевым и Мусаевым

Первое место в зрительском голосовании занял Андрей Талалаев. Эксперты отдали одинаковое количество голосов тренеру «Балтики» и Мураду Мусаеву из «Краснодара».
После 18 туров клуб из Калининграда идет в Мир РПЛ на пятом месте с 35 очками.
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.Читать дальше