Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.58
П2
11.00
Футбол. Италия
14:30
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.14
П2
2.39
Футбол. Англия
15:30
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.52
X
4.53
П2
1.58
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.97
X
3.53
П2
1.83
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.45
П2
4.30
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.00

Талалаев признан российским тренером года по версии «Матч Премьер». Зрители проголосовали за тренера «Балтики», голоса экспертов разделились между Талалаевым и Мусаевым

Зрители и эксперты канала «Матч Премьер» определили лучшего российского тренера в 2025 году.

Источник: Спортс"

Первое место в зрительском голосовании занял Андрей Талалаев. Эксперты отдали одинаковое количество голосов тренеру «Балтики» и Мураду Мусаеву из «Краснодара».

После 18 туров клуб из Калининграда идет в Мир РПЛ на пятом месте с 35 очками.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
Читать дальше