Мостовой о «Спартаке»: «Главный и самый обсуждаемый клуб года. Сейчас туда кого только не предлагают! Диву даешься: столько наших под боком, а смотрят все равно в сторону иностранцев»

«Спартак» — главный и самый обсуждаемый клуб года. Внимание к нему всегда огромное. Ни один другой клуб так часто не обсуждается в СМИ. Буквально каждый день спрашивают что-то про «Спартак».
Конечно, хотелось бы, чтобы больше говорили про футбол, про игру красно-белых, но в основном обсуждаются всякие нефутбольные темы, слухи и сплетни.
Сейчас у клуба нет тренера — кого только туда не предлагают: и с Кипра, и с Мальты. Смотришь на это и диву даешься. Когда столько наших специалистов под боком, а смотрят все равно в сторону иностранцев«, — сказал бывший полузащитник “Спартака”.