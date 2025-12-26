Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.58
П2
10.75
Футбол. Италия
14:30
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.14
П2
2.39
Футбол. Англия
15:30
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.52
X
4.53
П2
1.58
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.97
X
3.53
П2
1.83
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.45
П2
4.30
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.00

Мостовой о «Спартаке»: «Главный и самый обсуждаемый клуб года. Сейчас туда кого только не предлагают! Диву даешься: столько наших под боком, а смотрят все равно в сторону иностранцев»

Александр Мостовой отметил популярность «Спартака» в России.

«Спартак» — главный и самый обсуждаемый клуб года. Внимание к нему всегда огромное. Ни один другой клуб так часто не обсуждается в СМИ. Буквально каждый день спрашивают что-то про «Спартак».

Конечно, хотелось бы, чтобы больше говорили про футбол, про игру красно-белых, но в основном обсуждаются всякие нефутбольные темы, слухи и сплетни.

Сейчас у клуба нет тренера — кого только туда не предлагают: и с Кипра, и с Мальты. Смотришь на это и диву даешься. Когда столько наших специалистов под боком, а смотрят все равно в сторону иностранцев«, — сказал бывший полузащитник “Спартака”.