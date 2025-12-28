Ричмонд
Витинья о 5:0 с «Интером» в финале ЛЧ: «В голове прокручивались тысячи сценариев, и ни в одном мы не ожидали такого. Идеальный день во всех смыслах»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья рассказал, что результат финала Лиги чемпионов превзошел его ожидания.

Источник: Спортс"

В финале ЛЧ-2024/25 «ПСЖ» разгромил «Интер» со счетом 5:0.

— Исход финала Лиги чемпионов стал результатом идеального плана, или все прошло даже лучше, чем ожидалось?

— Я как раз недавно говорил об этом с друзьями. Можете себе представить мысли игрока вечером перед финалом Лиги чемпионов, когда он пытается уснуть? В голове прокручиваются тысячи сценариев, положительных и отрицательных, и ни в одном мы не ожидали столь безоговорочной победы со счетом 5:0.

Это был один из лучших дней в моей жизни. Идеальный день во всех смыслах. Там была вся моя семья. Мои дочери, мои родители, моя сестра, близкие друзья. Все они были очень взволнованы, и я тоже. Я действительно хотел быть в лучшей форме и выиграть Лигу чемпионов, которую в Париже ждали так долго. Чтобы все произошло именно так, когда даже люди, которым не нравится «ПСЖ» или игроки, не могут ничего сказать.

— Тот факт, что это был матч против стабильного «Интера» под руководством Симоне Индзаги, который уже далеко продвигался в предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов…

— И который выбил «Барселону»… Мне понравились обе игры.

— Означает ли это начало новой эры, эры «ПСЖ»?

— Конечно, я надеюсь на это. Но я повторю то, что говорил ранее: я знаю, что представляет собой этот клуб. В футболе все зависит от времени, все меняется часто и очень быстро. Мы должны доказывать это в каждой игре, каждые выходные, в каждом матче каждые три дня, — сказал Витинья.