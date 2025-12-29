Рафа Мир об обвинениях в сексуальном насилии: «Моя невиновность будет доказана. Внешний шум на меня не влияет, я сосредоточен на своей жизни и работе»

Напомним, в начале сентября 2024 года форвард был задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Согласно показаниям одной из предполагаемых жертв, преступление было совершено на частной вечеринке в доме футболиста, куда девушка вместе с подругой отправились после знакомства с Миром в ночном клубе. Расследование дела еще продолжается. Арендованному «Эльче» у «Севильи» игроку запретили контактировать и приближаться к женщинам на расстояние ближе 500 метров.