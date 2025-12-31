Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
перерыв
Арсенал
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.05
П2
6.65
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
1
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.00
П2
6.40
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
1
:
Ньюкасл Юнайтед
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
8.00
П2
1.09
Футбол. Англия
2-й тайм
Челси
2
:
Борнмут
2
Все коэффициенты
П1
3.45
X
1.61
П2
8.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Вест Хэм
2
:
Брайтон
2
Все коэффициенты
П1
8.50
X
1.41
П2
5.20

Дуа Липа посетила матч «Арсенал» — «Астон Вилла». Певица пришла на «Эмирейтс» с женихом актером Тернером

Британская певица косоварского происхождения, автор песен и модель Дуа Липа присутствует на матче 19-го тура АПЛ «Арсенал» — «Астон Вилла».

Источник: Спортс"

30-летняя девушка по ходу первого тайма попала в трансляцию — она позировала для селфи со своим женихом Каллумом Тернером на трибуне «Эмирейтс».

Дуа Липа и 35-летний английский актер помолвлены, они состоят в отношениях с 2024 года. Тернер наиболее известен по ролям Анатоля Курагина в сериале «Война и мир» и Тесеуса Саламандера в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».

Отметим, что певица говорила, что болеет за «Ливерпуль», а «Арсенал» поддерживает из-за семьи — ее отец и брат фанаты лондонцев.

Изображение: кадр из трансляции Peacock.