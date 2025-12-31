Дуа Липа посетила матч «Арсенал» — «Астон Вилла». Певица пришла на «Эмирейтс» с женихом актером Тернером

30-летняя девушка по ходу первого тайма попала в трансляцию — она позировала для селфи со своим женихом Каллумом Тернером на трибуне «Эмирейтс».
Дуа Липа и 35-летний английский актер помолвлены, они состоят в отношениях с 2024 года. Тернер наиболее известен по ролям Анатоля Курагина в сериале «Война и мир» и Тесеуса Саламандера в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».
Отметим, что певица говорила, что болеет за «Ливерпуль», а «Арсенал» поддерживает из-за семьи — ее отец и брат фанаты лондонцев.
Изображение: кадр из трансляции Peacock.