Бояринцев об игре за «Спартак»: «Тогда все понимали, что такое “спартаковский дух”. Знали, какой это легендарный клуб, как важно за него биться. Даже легионеры выкладывались на 101%»

— В чем была сила «Спартака» середины нулевых?
— В команде была очень хорошая конкуренция. Многие игроки претендовали на место в составе, все были сильны.
— А сейчас как можно оценить уровень конкуренции в составе красно-белых?
— Сегодня она намного слабее, чем в то время. Тогда же еще брали в команду игроков из спартаковской академии. Владимир Григорьевич Федотов большой молодец был: очень охотно привлекал молодежь. Это и Федор Кудряшов, и Рома Шишкин, и Димка Торбинский. Они создавали прекрасную конкуренцию. Затем появился и Дзюба. Прекрасное сочетание легионеров и своих воспитанников. Что и говорить, состав у нас был очень мощный.
Самое основное, что отличает «Спартак» того времени от нынешнего: тогда все знали, что такое «спартаковский дух» — неважно, кто был тренером — Старков, Федотов, Черчесов, Карпин — все футболисты это четко понимали. Все прекрасно знали, какой это легендарный клуб, какая у него богатая история и какое серьезное значение он имеет для общества, все осознавали, насколько важно биться за честь клуба в каждом матче.
Это было прекрасно понятно даже легионерам, мы им все подробно объясняли. Иностранцы уважали клуб и выкладывались на поле на 101%, все всегда бились за первое место, не жалея себя.
Я не говорю, что сейчас не выкладываются. Но мы, повторюсь, прекрасно понимали, что такое «Спартак», всю его легендарность и мощь, — сказал Бояринцев.
