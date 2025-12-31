Бояринцев об игре за «Спартак»: «Тогда все понимали, что такое “спартаковский дух”. Знали, какой это легендарный клуб, как важно за него биться. Даже легионеры выкладывались на 101%»

— Сегодня она намного слабее, чем в то время. Тогда же еще брали в команду игроков из спартаковской академии. Владимир Григорьевич Федотов большой молодец был: очень охотно привлекал молодежь. Это и Федор Кудряшов, и Рома Шишкин, и Димка Торбинский. Они создавали прекрасную конкуренцию. Затем появился и Дзюба. Прекрасное сочетание легионеров и своих воспитанников. Что и говорить, состав у нас был очень мощный.