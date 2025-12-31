Ричмонд
Дьяков об Овечкине: «Лучший спортсмен года в России. Думаю, до 2100 года его достижение никто не побьет. И он может и еще один рекорд Гретцки побить»

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о рекорде нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

В апреле 2025 года российский хоккеист побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. С учетом плей-офф Овечкин забросил 989 шайб, а Гретцки — 1016.

"Лучший спортсмен в России в 2025 году — Александр Овечкин. Сейчас большинство наших спортсменов отстранены от международных турниров. И тем не менее теннисисты и наши хоккеисты из НХЛ все же участвуют в больших соревнованиях.

И Александр Овечкин побил в этом году, казалось бы, вечный рекорд Гретцки, который очень долго держался. Колоссальное достижение. И думаю, до 2100 года это достижение никто не побьет. Не зря Овечкина называют великим. И он в принципе может и еще один рекорд Гретцки побить", — сказал Дьяков.

