Шалимов о Сафонове: «Серия пенальти против “Фламенго” не стала неожиданностью, Матвей сожрал соперников как детей. Что касается сравнений с Дасаевым, Акинфеевым, Яшиным — будьте поспокойнее»

«Для меня то, что Сафонов сотворил в серии пенальти в финале Межконтинентального Кубка против “Фламенго”, не является неожиданностью. Матвей очень прилично играет при пенальти. Вспомните хотя бы эпизод из сезона 20/21, когда Сафонов отбил удар Дзюбы — Артем тогда эти удары щелкал, как орешки. А Сафонов разобрался отлично, просто стоял до конца и не дал Дзюбе пробить по вратарю, не упал в угол. И в этом финале он один раз вообще на месте остался, в остальных случаях стоял до конца, и это помогло. Матвей соперников просто сожрал, как детей.