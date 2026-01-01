Денис Глушаков: «Аршавин не мог выиграть “Золотой мяч”. Это политика, есть предвзятость и к россиянам. Месси и Роналду не всегда заслуживали награду, но им все равно ее отдавали»

— Кого вы считаете лучшим российским футболистом XXI века?
— Наверное, Аршавина.
— Гус Хиддинк считает, что Андрей заслуживал «Золотой мяч». Как вы думаете, возможно ли, что российский футболист выиграет эту награду в XXI веке?
— Думаю, эти награды — политика и большой менеджмент в ФИФА, у них свои закулисные игры. Когда-то эту награду не всегда заслуживали ни Месси, ни Роналду, но ее все равно им отдавали. Предвзятость есть и к российским игрокам. При всем уважении к Андрею, он точно не мог выиграть «Золотой мяч», — сказал Глушаков.