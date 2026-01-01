Ричмонд
Фарке о 0:0 с «Ливерпулем»: «Лидс» играл против действующего чемпиона, причем в отличной форме. Явных моментов у них не было. Шесть добавленных — я не понял, откуда они взялись"

Главный тренер «Лидса» Даниэль Фарке доволен ничьей с «Ливерпулем» (0:0) в 18-м туре АПЛ.

Источник: Спортс"

"Против нас играли действующие чемпионы, причем в отличной форме. К тому же на стадионе ощущалась особая атмосфера новогоднего матча. Они были полностью готовы, и нам нужно было показать максимум стойкости и организованности.

Мы хорошо начали эту игру, но, конечно, были длинные отрезки, когда нам приходилось терпеть и работать на пределе. У «Ливерпуля» было много владения и ударов, но без по-настоящему явных моментов.

Я очень доволен «сухим» матчем, набранным очком и тем менталитетом, который ребята сегодня показали. Отличная ничья и очень хороший вечер для нас.

Шесть минут добавленного времени — я так и не понял, откуда они взялись. Потом матч закончился, при этом в нашу пользу назначили совсем немного штрафных. Были показаны желтые карточки, и теперь меня интересует вопрос, почему в следующей игре мы остаемся без ключевого игрока — Итана Ампаду.

Сейчас в раздевалке потрясающая атмосфера, лучше не бывает. Мы были очень надежны как команда и держались вместе. Огромная похвала всей моей команде и ребятам", — сказал Фарке в интервью Sky Sports.