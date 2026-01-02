«Не могу купить кроссовки дороже 1000 долларов, обувь не может стоить больше». Защитник «Енисея» Эмерсон о тратах

— Могу купить кроссовки и получить удовольствие от процесса выбора и оплаты на кассе, а не от того, что я их ношу. У меня вообще много обуви. При переезде больше 20 пар с собой вожу. А есть кроссовки, которые ни разу не надевал. И все равно, когда смотрю на них, получаю удовольствие. Такой у меня бзик (смеется). Даже на сборах в Турции ходил по магазинам, хотел купить еще несколько пар кроссовок, но с трудом смог подавить это желание (смеется).