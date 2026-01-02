Дмитрий Хомуха: «Рекорд Овечкина — главное событие российского спорта в 2025-м. Чемпионство “Краснодара” тоже стало важным событием, но их победа менее важна, чем его рекорд»

В апреле хоккеист «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.
"Главное событие российского спорта в 2025 году — рекорд Овечкина. Непонятно, кто и когда сможет перебить эти цифры. Они впечатляют любого, кто как-то связан со спортом.
Чемпионство «Краснодара» тоже стало важным событием. Но для 2025 года победа «Краснодара» в РПЛ менее важна, чем рекорд Овечкина", — сказал Хомуха.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше