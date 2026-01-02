Глушаков об отказе от алкоголя: «А зачем? Я мог себе позволить пиво. Выпьешь перед игрой бокал вина — хуже точно не будет. Можно не пить, не гулять, не курить — и умереть в

— Видели фотографию Роналду, в какой он находится физической форме? Хотите так же выглядеть?
— У всех свои цели. Он молодец, что следит за собой — ему это по кайфу. Главное — быть в нормальном состоянии и не зарастать жиром.
— Карпин говорил: «Раньше игроки пили, курили и играли, а сейчас ведут здоровый образ жизни и не играют». Ваше поколение сильно отличается по образу жизни от нынешнего, которое ведет здоровый образ жизни?
— Да, отличается, но нынешнему поколению это не помогает играть в футбол. Каждый сам знает свой организм. Бывало, я чересчур следил за ним, но мне это не шло на пользу: ты думаешь обо всем, помимо футбола — меньше употребляешь сахар, следишь за сном и другими вещами.
Но ты футболист и должен думать о футболе, голах и победах. Жесткий контроль над здоровьем — это одна из маленьких частиц, которая может тебе помочь.
— В чем вы себя ограничивали во время карьеры?
— Да ни в чем. Нормально готовился, мог позволить себе и пиво, но в разумном количестве. Если выпьешь перед игрой бокал вина, хуже точно не будет. Гуренко рассказывал, что за день до игры Капелло разрешал игрокам съесть кусок мяса и выпить вина — люди выходили и нормально играли. Помогает много тренироваться.
— Вы бы смогли полностью отказаться от алкоголя?
— А зачем? Я не задумывался об этом. Какая цель?
— Не вредить здоровью.
— У каждого своя судьба. Можно не пить, не гулять и не курить — и умереть в 35−40 лет. А есть те, кто курит, играет в футбол — и живет до 90 лет. Все должно в меру, нельзя ни с чем перебирать, — сказал Глушаков.