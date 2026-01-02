Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.41
X
4.04
П2
1.58
Футбол. Франция
22:45
Тулуза
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.54
X
3.30
П2
2.95
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.00
П2
4.70
Футбол. Италия
03.01
Комо
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.83
П2
5.10
Футбол. Англия
03.01
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.85
П2
4.50
Футбол. Испания
03.01
Сельта
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.55
П2
4.30

Глушаков об отказе от алкоголя: «А зачем? Я мог себе позволить пиво. Выпьешь перед игрой бокал вина — хуже точно не будет. Можно не пить, не гулять, не курить — и умереть в

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков высказался о своем отношении к алкоголю.

Источник: Спортс"

— Видели фотографию Роналду, в какой он находится физической форме? Хотите так же выглядеть?

— У всех свои цели. Он молодец, что следит за собой — ему это по кайфу. Главное — быть в нормальном состоянии и не зарастать жиром.

— Карпин говорил: «Раньше игроки пили, курили и играли, а сейчас ведут здоровый образ жизни и не играют». Ваше поколение сильно отличается по образу жизни от нынешнего, которое ведет здоровый образ жизни?

— Да, отличается, но нынешнему поколению это не помогает играть в футбол. Каждый сам знает свой организм. Бывало, я чересчур следил за ним, но мне это не шло на пользу: ты думаешь обо всем, помимо футбола — меньше употребляешь сахар, следишь за сном и другими вещами.

Но ты футболист и должен думать о футболе, голах и победах. Жесткий контроль над здоровьем — это одна из маленьких частиц, которая может тебе помочь.

— В чем вы себя ограничивали во время карьеры?

— Да ни в чем. Нормально готовился, мог позволить себе и пиво, но в разумном количестве. Если выпьешь перед игрой бокал вина, хуже точно не будет. Гуренко рассказывал, что за день до игры Капелло разрешал игрокам съесть кусок мяса и выпить вина — люди выходили и нормально играли. Помогает много тренироваться.

— Вы бы смогли полностью отказаться от алкоголя?

— А зачем? Я не задумывался об этом. Какая цель?

— Не вредить здоровью.

— У каждого своя судьба. Можно не пить, не гулять и не курить — и умереть в 35−40 лет. А есть те, кто курит, играет в футбол — и живет до 90 лет. Все должно в меру, нельзя ни с чем перебирать, — сказал Глушаков.