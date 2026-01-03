Спаллетти о продлении контракта с «Юве»: «Наша цель — попасть в ЛЧ. В июне мы оценим проделанную работу, сейчас мне больше ничего не нужно»

Цель — попасть в Лигу чемпионов, и мы работаем в этом направлении. В июне мы проведем оценку проделанной работы на благо «Ювентуса» и его болельщиков. Если всех все устроит, тогда мы сможем обсудить что-то еще. Сейчас мне больше ничего не нужно", — заявил Спаллетти.