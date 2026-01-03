Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Райо Вальекано
1
:
Хетафе
0
П1
1.30
X
4.70
П2
19.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Кальяри
0
:
Милан
1
П1
53.00
X
7.10
П2
1.17
Футбол. Франция
2-й тайм
Тулуза
0
:
Ланс
1
П1
59.00
X
8.50
П2
1.12
Футбол. Италия
14:30
Комо
:
Удинезе
П1
1.73
X
3.83
П2
5.10
Футбол. Англия
15:30
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
П1
1.82
X
3.87
П2
4.50
Футбол. Испания
16:00
Сельта
:
Валенсия
П1
1.96
X
3.55
П2
4.20

Спаллетти о продлении контракта с «Юве»: «Наша цель — попасть в ЛЧ. В июне мы оценим проделанную работу, сейчас мне больше ничего не нужно»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти не переживает по поводу своего контракта с «Ювентусом».

Источник: Спортс

Нынешнее соглашение 66-летнего специалиста с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

"Если бы мне нужно было что-то еще для большей уверенности в долгосрочном контракте, я бы обсудил это с самого начала, когда разговаривал с [генеральным директором] Комолли. Мне это не понадобилось, меня все устраивает.

Мне нужны лишь хорошие ощущения от своей работы и от людей, которые сотрудничают со мной на поле и за его пределами. Я увидел чрезвычайно профессиональных людей, которые уважают свои роли и выполняемую работу. У нас общие цели.

Цель — попасть в Лигу чемпионов, и мы работаем в этом направлении. В июне мы проведем оценку проделанной работы на благо «Ювентуса» и его болельщиков. Если всех все устроит, тогда мы сможем обсудить что-то еще. Сейчас мне больше ничего не нужно", — заявил Спаллетти.