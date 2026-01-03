Агент Кузьмичев о Головине: «Отличный пример для российских игроков, но не потолок. Можно и нужно мечтать о “Реале”, “Барселоне”, “Манчестер Сити”

— Успех Александра Головина в «Монако» — это пример для молодых футболистов, которые мечтают о Европе?
— Безусловно, это отличный пример. Головин доказал, что российский игрок может не просто адаптироваться в топ‑клубе, а стать ключевым, влиять на результат, забивать, отдавать голевые, быть лицом команды. Это мощный сигнал: да, мы можем.
Но если уж ставить цели, то почему останавливаться на этом? Можно и нужно мечтать выше. Головин — не потолок. Он — ступенька. А следующим уровнем может быть «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити». Почему бы и нет?
Футбол сегодня — это не про границы, а про уровень, характер и готовность работать. Если ты готов к вызову, если ты не боишься ошибаться и учиться, то пример Головина — это не финал. Это начало разговора о том, куда мы можем прийти, — сказал агент Владимир Кузьмичев.