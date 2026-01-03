Агент Кузьмичев о Головине: «Отличный пример для российских игроков, но не потолок. Можно и нужно мечтать о “Реале”, “Барселоне”, “Манчестер Сити”

Футбол сегодня — это не про границы, а про уровень, характер и готовность работать. Если ты готов к вызову, если ты не боишься ошибаться и учиться, то пример Головина — это не финал. Это начало разговора о том, куда мы можем прийти, — сказал агент Владимир Кузьмичев.