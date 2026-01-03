Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Комо
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.83
П2
5.10
Футбол. Англия
15:30
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.87
П2
4.50
Футбол. Испания
16:00
Сельта
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.55
П2
4.20
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Ланс
3
П1
X
П2

Агент Кузьмичев о Головине: «Отличный пример для российских игроков, но не потолок. Можно и нужно мечтать о “Реале”, “Барселоне”, “Манчестер Сити”

Агент Владимир Кузьмичев заявил, что выступления Александра Головина за «Монако» могут служить положительным примером для российских игроков, но не является потолком развития карьеры.

Источник: Sports

— Успех Александра Головина в «Монако» — это пример для молодых футболистов, которые мечтают о Европе?

— Безусловно, это отличный пример. Головин доказал, что российский игрок может не просто адаптироваться в топ‑клубе, а стать ключевым, влиять на результат, забивать, отдавать голевые, быть лицом команды. Это мощный сигнал: да, мы можем.

Но если уж ставить цели, то почему останавливаться на этом? Можно и нужно мечтать выше. Головин — не потолок. Он — ступенька. А следующим уровнем может быть «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити». Почему бы и нет?

Футбол сегодня — это не про границы, а про уровень, характер и готовность работать. Если ты готов к вызову, если ты не боишься ошибаться и учиться, то пример Головина — это не финал. Это начало разговора о том, куда мы можем прийти, — сказал агент Владимир Кузьмичев.