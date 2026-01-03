«Жена-мошенница», любовь, обида на Карпина: мощное интервью Нигматуллина

— В 99 случаях из ста я сам бы осуждающе смотрел на такую пару. И понимаю тех, кто не разделяет брак с такой большой разницей в возрасте. Но нельзя всех под одну гребенку. Здесь произошел полный мэтч по мировоззрению, вкусам, запахам. Все-таки любовь — это химия. Поэтому тут даже мне пришлось заткнуть себя как хейтера. Я раньше сам говорил: «Ой, как они живут? У них же такая разница. А что будет через 10 лет?». Нам тоже пишут, спрашивают, что будет через 10 лет. Но мы предпочитаем быть счастливыми в моменте, а не думать о том, что будет в будущем. Когда я занимался самопожертвованием в прошлом браке, чтобы сделать счастливую жизнь в Майами, я не мог и предположить, во что это все перейдет. Поэтому я живу и наслаждаюсь здесь и сейчас. Но в то же время работаю над тем, чтобы через 10 лет быть сильнее, крепче, юридически подкованнее, чтобы не позволять судьбе себя бить.