Мостовой о том, поможет ли Карседо работа в «Спартаке» при Эмери: «Это не гарантия. Иногда кажется, что правильно тренируетесь, а в день матча — 0:3, ноги не бегут и голов

Александр Мостовой заявил, что не одобрял назначение Хуана Карседо главным тренером «Спартака».

Источник: Спортс"

— Мне позвонили и сказали: «Есть вот такие варианты». Один не играл в футбол, другой — непонятно, играл или нет, а Карседо точно играл и работал у Эмери. Я сразу сказал, что из этих троих он самый подходящий вариант. Но потом написали, что Мостовой якобы одобрил Карседо на пост главного тренера.

Как я мог его одобрить? Ведь я его не знаю. Я просто сказал, что из этих вариантов я выбираю его. Если мне позвонят и назовут еще троих, то, возможно, я сделаю другой выбор.

— Поможет ли Карседо то, что он ранее уже работал в «Спартаке»?

— Я всегда говорю, что в футболе, как и в любом другом виде спорта, где-то это поможет, а где-то — нет. Это не гарантия, одинаково нигде не будет. Этим футбол и прекрасен.

Иногда кажется, что команда все делает правильно, ты тренируешься, а в день матча получаешь 0:3, ноги не бегут и голова не варит, хотя вчера ты на тренировке голы в девятку клал, — сказал бывший хавбек «Спартака».