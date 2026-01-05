Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Метц
1
П1
X
П2

Депутат Свищев об отстранении Садыгова: «Надеемся, что такие же решения примут УЕФА и ФИФА. Надо нести ответственность»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал отстранить экс-владельца «Химок» Туфана Садыгова от работы в футболе во всем мире.

Подмосковный клуб объявил о приостановке деятельности 18 июня 2025 года после того, как Арбитражный суд Московской области признал его банкротом.

"Недобросовестные бизнесмены, которые вроде как вкладывают деньги в спорт, а потом что-то происходит, и заложниками становятся футболисты, работники клуба, болельщики. Страдает престиж лиги и всего нашего футбола. Таких людей не должно быть в спорте. Садыгов достаточно длительное время финансировал клуб, но потом начались задержки с выплатой зарплаты, получился снежный ком. Он должен был вовремя остановиться и сказать, что не справился.

Сейчас о ситуации, случившейся с «Химками», знают во всем мире. Пишут, что в России не платят, тренеры уехали и рассказывают те же истории. Произошла катастрофа. Совершенно правильное решение РФС отстранить Садыгова во всем футболе. Знаю, что данная информация отправлена в УЕФА и ФИФА. Надеемся, что такие же решения будут приняты и ими. Надо нести ответственность", — сказал Свищев.