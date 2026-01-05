Депутат Свищев об отстранении Садыгова: «Надеемся, что такие же решения примут УЕФА и ФИФА. Надо нести ответственность»

Сейчас о ситуации, случившейся с «Химками», знают во всем мире. Пишут, что в России не платят, тренеры уехали и рассказывают те же истории. Произошла катастрофа. Совершенно правильное решение РФС отстранить Садыгова во всем футболе. Знаю, что данная информация отправлена в УЕФА и ФИФА. Надеемся, что такие же решения будут приняты и ими. Надо нести ответственность", — сказал Свищев.