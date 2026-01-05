Ричмонд
Гершкович назвал Овечкина спортсменом года в России: «Безоговорочно. Это гигант, величина и красавец. Он уже на все времена в истории»

Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года. В апреле россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Источник: Спортс"

Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года. В апреле россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.

— Кто для вас лучший российский спортсмен прошедшего года?

— Многие есть, но Александр Овечкин за скобками. К нему вряд ли кто‑то в ближайшее время сможет приблизиться. Это гигант, величина и красавец. Безоговорочно он. Он уже на все времена в истории, — сказал Гершкович.

