Моуринью об увольнении Аморима из «МЮ»: «Только сам Рубен может проанализировать, что произошло за эти полтора года. Я знаю причину своего ухода из “Юнайтед”, но стараюсь не комментировать э

«Я хорошо знаю свою карьеру в “Манчестер Юнайтед”, знаю причину своего ухода. Но когда я ухожу из клуба, я закрываю дверь — или они закрывают дверь передо мной, — и стараюсь не комментировать случившееся. Одна дверь закрывается, другая открывается. История осталась прежней, цифры остались прежними, медали вернулись домой, и на этом все.
То, что произошло с Рубеном за эти полтора года, может проанализировать только сам Рубен. Только после этого он расскажет о ситуации со своей точки зрения«, — сказал Моуринью, возглавлявший “МЮ” с 2016 по 2018 год.