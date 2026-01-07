Глава Kick It Out о Росеньоре в «Челси»: «Среди темнокожих много талантов, желающих себя проявить. Лиэм преодолел все барьеры — хочется видеть больше таких достижений»

Во вторник лондонский клуб объявил о подписании контракта с Росеньором до 2032 года.
«Безусловно, он преодолел все барьеры, став главным тренером “Челси”, и мы хотим видеть больше таких достижений.
Мы знаем, что среди темнокожих и различных меньшинств есть множество талантов… Они хотят получить шанс показать, на что они способны. Нам нужно продолжать упорно работать, чтобы преодолевать эти препятствия", — сказал Окафор.
Kick It Out об отсутствии в АПЛ тренеров из числа расовых и этнических меньшинств после отставки Нуну: «Проблема существует уже более 10 лет. Нельзя терять еще одно поколение».