Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Вест Хэм
1
:
Ноттингем Форест
2
Все коэффициенты
П1
87.00
X
6.10
П2
1.05
Футбол. Италия
20:30
Болонья
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.36
П2
2.54
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.07
П2
10.00
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Комо
3
П1
X
П2

Глава Kick It Out о Росеньоре в «Челси»: «Среди темнокожих много талантов, желающих себя проявить. Лиэм преодолел все барьеры — хочется видеть больше таких достижений»

Генеральный директор организации Kick It Out Сэмюэл Окафор рад назначению Лиэма Росеньора главным тренером «Челси».

Источник: Спортс"

Во вторник лондонский клуб объявил о подписании контракта с Росеньором до 2032 года.

«Безусловно, он преодолел все барьеры, став главным тренером “Челси”, и мы хотим видеть больше таких достижений.

Мы знаем, что среди темнокожих и различных меньшинств есть множество талантов… Они хотят получить шанс показать, на что они способны. Нам нужно продолжать упорно работать, чтобы преодолевать эти препятствия", — сказал Окафор.

Kick It Out об отсутствии в АПЛ тренеров из числа расовых и этнических меньшинств после отставки Нуну: «Проблема существует уже более 10 лет. Нельзя терять еще одно поколение».