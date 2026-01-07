Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Болонья
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.33
П2
2.50
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.78
П2
10.00
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.68
П2
3.22
Футбол. Англия
22:30
Брентфорд
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.58
П2
4.61
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.07
X
3.43
П2
2.40
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.61
П2
4.80
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.70
П2
2.07
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.10
П2
6.36
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.54
X
3.03
П2
3.21
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Интер
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.39
П2
1.36
Футбол. Италия
22:45
Торино
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.05
П2
3.60
Футбол. Англия
23:15
Бернли
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.99
П2
1.70
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.04
П2
5.30

Неймар о продлении контракта с «Сантосом»: «Судьба не могла сложиться иначе. Это мой дом, здесь я счастлив»

Неймар высказался о продлении контракта с «Сантосом».

Источник: Спортс"

Бразильский клуб объявил о подписании нового соглашения с форвардом до конца 2026 года.

«2025 год был для меня особенным и сложным. Моменты радости и преодоления препятствий, с которыми я смог справиться только благодаря вашей любви. Я тоже испытываю сильные чувства и стараюсь демонстрировать их в каждой игре, надевая футболку “Сантоса”. Наступил 2026 год, и судьба не могла сложиться иначе.

«Сантос» — мой дом. Здесь я счастлив и чувствую себя в безопасности. Именно с вами я хочу осуществить оставшиеся мечты", — сказал Неймар.