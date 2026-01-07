Фердинанд предпочел Роналду Месси: «Зависит от команды, но на 1 матч я бы выбрал Криштиану». Экс-защитник «МЮ» считает Мбаппе лучше Ямаля, Винисиуса, Рафиньи и Левандовского

— Мбаппе или Левандовски?
— Мне нравится, как играет Мбаппе.
— Мбаппе или Винисиус?
— Мбаппе.
— Мбаппе или Ламин Ямаль?
— За последние 3−5 лет ни один игрок не впечатлил меня больше, чем Ламин Ямаль в матче с «Интером», кроме Мбаппе.
— Мбаппе или Рафинья?
— Мбаппе.
— Мбаппе или Беллингем?
— Мбаппе.
— Мбаппе или Бензема?
— Бензема.
— Бензема или Суарес?
— Бензема.
— Бензема или Месси?
— Месси.
— Месси или Бэйл?
— Месси.
— Месси или Роналду?
— Зависит от команды, но на один матч я бы выбрал Криштиану, — сказал Фердинанд.