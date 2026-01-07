Оби Микел о «Челси»: «Абрамович приводил топ-тренеров под стать команде. Моуринью, Хиддинк, Конте — все брали трофеи. Но стоило перестать выигрывать… Роману нужны были только победы»

Моуринью выигрывал, Хиддинк выигрывал, Конте выигрывал — все они выигрывали трофеи. Но стоит вам перестать побеждать при Романе… Дело в том, что он любит клуб настолько сильно, что хочет видеть только победы, хочет праздновать в конце сезона, видеть радость болельщиков. Потому что фанатов радует только то, что клуб движется в правильном направлении и завоевывает трофеи. И Роману это нравилось. Если ты перестаешь побеждать, тебе дается немного времени на исправление ситуации, а затем тебя увольняют.