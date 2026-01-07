Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
перерыв
Бернли
1
:
Манчестер Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.00
П2
3.48
Футбол. Англия
перерыв
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Лидс
2
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.10
П2
2.17
Футбол. Италия
2-й тайм
Лацио
1
:
Фиорентина
1
Все коэффициенты
П1
3.48
X
1.70
П2
6.14
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
0
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
79.00
X
10.00
П2
1.10
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
0
:
Удинезе
1
Все коэффициенты
П1
13.25
X
3.65
П2
1.43
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
Все коэффициенты
П1
6.00
X
1.43
П2
6.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
10.00
X
1.30
П2
7.60
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
1.38
П2
4.90
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
2
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.00
П2
67.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
1
Все коэффициенты
П1
3.48
X
1.53
П2
10.50
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Верона
2
П1
X
П2

Оби Микел о «Челси»: «Абрамович приводил топ-тренеров под стать команде. Моуринью, Хиддинк, Конте — все брали трофеи. Но стоило перестать выигрывать… Роману нужны были только победы»

Джон Оби Микел поговорил о склонности Романа Абрамовича менять тренеров «Челси».

Источник: Спортс"

"Говорят, что мы постоянно меняли тренеров, но эти тренеры завоевывали трофеи. Проблемы начинались тогда, когда они переставали выигрывать. Тогда их увольняли — это нормально. Роман именно так и поступал.

Моуринью выигрывал, Хиддинк выигрывал, Конте выигрывал — все они выигрывали трофеи. Но стоит вам перестать побеждать при Романе… Дело в том, что он любит клуб настолько сильно, что хочет видеть только победы, хочет праздновать в конце сезона, видеть радость болельщиков. Потому что фанатов радует только то, что клуб движется в правильном направлении и завоевывает трофеи. И Роману это нравилось. Если ты перестаешь побеждать, тебе дается немного времени на исправление ситуации, а затем тебя увольняют.

Но он всегда приводил тренеров, подходящих нашей раздевалке, топ-футболистам с собственным эго. В нашей команде было полно капитанов сборных, выдающихся игроков. Вот почему Роману нужно было приводить топ-тренеров, способных прийти и контролировать ситуацию.

И вот почему я хочу посмотреть, что будет дальше сейчас. Если и дальше приводить неопытных тренеров для работы с этим неопытным составом, то у вас будет явный потолок, команду можно будет поднять только до определенного уровня. Владельцам нужно это понять«, — сказал экс-хавбек “Челси”.