Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
перерыв
Бернли
1
:
Манчестер Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.00
П2
3.48
Футбол. Англия
перерыв
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Лидс
2
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.10
П2
2.10
Футбол. Италия
2-й тайм
Лацио
1
:
Фиорентина
1
Все коэффициенты
П1
3.48
X
1.70
П2
6.14
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
0
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
57.00
X
10.00
П2
1.10
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
0
:
Удинезе
1
Все коэффициенты
П1
13.25
X
3.60
П2
1.43
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
Все коэффициенты
П1
5.89
X
1.43
П2
5.89
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
8.75
X
1.30
П2
6.65
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
1
Все коэффициенты
П1
9.00
X
1.38
П2
4.81
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
2
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.00
П2
67.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
1
Все коэффициенты
П1
3.48
X
1.53
П2
10.00
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Верона
2
П1
X
П2

Гурцкая о российском тренере для «Спартака»: «Гарантированный результат даст только Слуцкий. У него чемпионский опыт, подтвержденное качество. Стать вторым два года подряд в Китае непросто»

Тимур Гурцкая считает, что среди российских тренеров «Спартаку» подходит только Леонид Слуцкий.

Источник: Спортс"

— Не вижу сейчас тренера русского для «Спартака», кроме Слуцкого.

— С чего бы?

— Не вижу, кто бы еще мог принести гарантированный результат, кроме Слуцкого. Его может дать только Слуцкий.

— Поясни точку зрения.

— Я так скажу: у него есть большой опыт. Чемпионский опыт. Есть опыт, приобретенный в разных странах, есть выработанная методика общения, есть подтвержденное качество. Стать вторым два года подряд в Китае — это непросто.

— Чем Слуцкому может быть интересен проект «Спартака»?

— Если это будет проект на 3−4 года. Если он почувствует, что они готовы вкладываться в команду, чтобы она стала чемпионом, — сказал агент.