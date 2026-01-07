Гурцкая о российском тренере для «Спартака»: «Гарантированный результат даст только Слуцкий. У него чемпионский опыт, подтвержденное качество. Стать вторым два года подряд в Китае непросто»

— Не вижу сейчас тренера русского для «Спартака», кроме Слуцкого.
— С чего бы?
— Не вижу, кто бы еще мог принести гарантированный результат, кроме Слуцкого. Его может дать только Слуцкий.
— Поясни точку зрения.
— Я так скажу: у него есть большой опыт. Чемпионский опыт. Есть опыт, приобретенный в разных странах, есть выработанная методика общения, есть подтвержденное качество. Стать вторым два года подряд в Китае — это непросто.
— Чем Слуцкому может быть интересен проект «Спартака»?
— Если это будет проект на 3−4 года. Если он почувствует, что они готовы вкладываться в команду, чтобы она стала чемпионом, — сказал агент.