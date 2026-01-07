Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
перерыв
Бернли
1
:
Манчестер Юнайтед
0
П1
2.35
X
3.00
П2
3.48
Футбол. Англия
перерыв
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Лидс
2
П1
4.10
X
3.10
П2
2.17
Футбол. Италия
2-й тайм
Лацио
1
:
Фиорентина
1
П1
3.48
X
1.70
П2
6.14
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
0
:
Интер
1
П1
79.00
X
10.00
П2
1.10
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
0
:
Удинезе
1
П1
13.25
X
3.65
П2
1.43
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
6.00
X
1.43
П2
6.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
3
:
Сандерленд
0
Футбол. Англия
2-й тайм
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
П1
10.00
X
1.30
П2
7.60
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
9.50
X
1.38
П2
4.90
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
2
:
Челси
1
П1
1.17
X
7.00
П2
67.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
1
П1
3.48
X
1.53
П2
10.50
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Аталанта
2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Верона
2
«Барселона» одержала 28 разгромных побед за 87 матчей при Флике. Сегодня — 5:0 над «Атлетиком»

«Барселона» обыграла «Атлетик» со счетом 5:0 в полуфинале Суперкубка Испании. Это 28-я крупная победа «блауграны» за 87 матчей под руководством Ханса-Дитера Флика.

Источник: Спортс"

При немце сине-гранатовые в третий раз разгромили «Атлетик» — ранее было 3:0 и 4:0.

«Барселона» также дважды громила «Реал» (4:0, 5:2), «Севилью» (5:1, 4:1) и «Жирону» (4:1, 4:1). Три разгромных победы были одержаны над «Валенсией» (7:1, 5:0, 6:0).

Также были крупно обыграны «Вальядолид» (7:0), «Вильярреал» (5:1), «Янг Бойз» (5:0), «Алавес» (3:0), «Бавария» (4:1), «Црвена Звезда» (5:2), «Брест» (3:0), «Мальорка» (5:1, 3:0), «Барбастро» (4:0), «Бетис» (5:1), «Реал Сосьедад» (4:0), «Боруссия» (4:0) и «Олимпиакос» (6:1).

Флик возглавляет «Барселону» с лета прошлого года. В прошлом сезоне клуб стал чемпионом Испании.