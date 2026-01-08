Зампред Госдумы Жуков: «Если Карседо продержится в “Спартаке” год, это будет большим успехом. Печально, что клуб все время выбирает иностранцев. Лучше, чтобы был спартаковец, россиянин»

«Посмотрим, что сможет показать Карседо в “Спартаке”. Имя у него не очень громкое, не самый известный тренер. В его пользу говорит то, что он долгое время был помощником Унаи Эмери. Этот опыт должен помочь ему в “Спартаке”.
Если Карседо продержится в «Спартаке» год, это уже будет большим успехом. В целом печально, конечно, что клуб все время выбирает иностранных тренеров. Лучше, чтобы был свой, спартаковский тренер, россиянин.
Для «Спартака» в этом сезоне положительным результатом будет попадание в тройку, но сделать это будет очень сложно, отставание от лидеров уже большое. Будем надеяться на лучшее", — сказал первый заместитель председателя Государственной думы.