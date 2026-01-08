Коке побил рекорд Рамоса по количеству мадридских дерби. Хавбек «Атлетико» провел 44 матча с «Реалом»

«Атлетико» играет с «Реалом» в полуфинале Суперкубка Испании (1:2, второй тайм). Для Коке это 44-е дерби в карьере.
Испанец превзошел рекорд Серхио Рамоса (43). По 42 дерби провели Лука Модрич, Франсиско Хенто и Маноло Санчис.
Узнать больше по теме
Биография Серхио Рамоса: карьера и личная жизнь футболиста
38-летний испанец является одним из лучших центральных защитников мира. На протяжении большей части карьеры игрок демонстрировал высочайший уровень футбола. Бойцовские и лидерские качества Рамоса позволяли его командам вытаскивать сложные матчи и брать титулы. Биография Серхио — это пример спортивного долголетия и таланта, помноженного на усердный труд.Читать дальше