Андрей Талалаев: «Многие говорят про давление в “Спартаке”, в “Динамо”. Ребят, поработайте в “Ахмате” два с половиной года — там давление точно не уступает»

— Многие говорят про какое-то давление: «В “Спартаке”, в “Динамо” на тебя будут давить». Когда обсуждалось, да, там, встречался с кем-то. Ребят, поработайте в «Ахмате» два с половиной года. Вы не знаете ни слова про давление. Вот поработайте там, Станислав Саламыч, успехов вам, до встречи в Грозном. Всего хорошего всем футболистам и руководителям «Ахмата».