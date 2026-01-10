Ричмонд
Андрей Талалаев: «Многие говорят про давление в “Спартаке”, в “Динамо”. Ребят, поработайте в “Ахмате” два с половиной года — там давление точно не уступает»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о давлении на тренеров в российских клубах.

Источник: Спортс"

— Многие говорят про какое-то давление: «В “Спартаке”, в “Динамо” на тебя будут давить». Когда обсуждалось, да, там, встречался с кем-то. Ребят, поработайте в «Ахмате» два с половиной года. Вы не знаете ни слова про давление. Вот поработайте там, Станислав Саламыч, успехов вам, до встречи в Грозном. Всего хорошего всем футболистам и руководителям «Ахмата».

— Вы думаете, там давление выше, чем в «Спартаке»?

— Думаю, что не уступает точно. Уверен в этом, потому что я там был, — сказал Талалаев.

Талалаев о «Спартаке»: «Была возможность перейти, я трижды встречался с Каттани. Они не договорились с “Ахматом”. Никто не знает, но говорят, что у меня все на вынос, понты дороже денег».

